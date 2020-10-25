В Госдепе рассказали свою версию беседы Помпео и Лукашенко

Пресс-служба внешнеполитического ведомства США по итогам телефонной беседы Майка Помпео и Александра Лукашенко косвенно передала тон разговора.



Фото Госдепа США

Так, к примеру, пишет DW , стороны обсудили судьбу гражданина США политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова. И если «Пул первого» (телеграм-канал, приближенный к пресс-службе Лукашенко) ограничился только скупым: «Говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь», то Госдеп пишет, что «Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова».

Кроме этого, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Помпео «в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии».