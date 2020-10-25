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В Госдепе рассказали свою версию беседы Помпео и Лукашенко
Источник материала: Навiны
Пресс-служба внешнеполитического ведомства США по итогам телефонной беседы Майка Помпео и Александра Лукашенко косвенно передала тон разговора.
Так, к примеру, пишет
Кроме этого, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Помпео «в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии».
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Пресс-служба внешнеполитического ведомства США по итогам телефонной беседы Майка Помпео и Александра Лукашенко косвенно передала тон разговора.
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