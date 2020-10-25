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Ожидается комфортная погода

25.10.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье днем на территорию Беларуси с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления.

Ожидается комфортная погода

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +12..+14°C;
  • Витебск +10..+12°C;
  • Гомель +11..+13°C;
  • Гродно +13..+15°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +11..+13°C.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье днем на территорию Беларуси с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления.
 
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