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Ожидается комфортная погода
Источник материала: Навiны
В воскресенье днем на территорию Беларуси с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный, юго-западный слабый.
Температура воздуха в регионах:
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В воскресенье днем на территорию Беларуси с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления.
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