О чем Помпео говорил с Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео 24 октября позвонил Александру Лукашенко. Разговор длился «почти полчаса», сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».





Стороны «обсудили ситуацию в мире», «говорили о внутриполитической обстановке — и в Беларуси, и в США». Госсекретарь подчеркнул, что «неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью», отмечается в сообщении.

Лукашенко «рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси». Он «подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период». Россия «не вмешивается во внутренние дела Беларуси». При этом страны «готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы».

В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ по защите общего пространства «в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать». Помпео «отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует».

Кроме того, «говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь». По всей видимости, это политтехнолог Виталий Шкляров, который был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать, и позднее обвинен по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 16 октября Шклярова отпустили из СИЗО КГБ, изменив меру пресечения на домашний арест. 19 октября мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Лукашенко «пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу».

Накануне, 23 октября, состоялся телефонный разговор Помпео и верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. В пресс-релизе Европейской службы внешних действий по итогам беседы отмечалось, что стороны «призвали белорусские власти начать предметный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской». ЕС и США «подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси».