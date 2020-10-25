ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины

25.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом в субботу, 24 октября, сообщил глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, возглавляя Божественную литургию при рукоположении нового епископа Арсинойского Панкратия, помянул его (Епифания). Путем литургического поминовения кипрским предстоятелем в диптихе (списке имен, поминаемых в литургии) имени митрополита Киевского Кипрская церковь фактически официально признала автокефалию ПЦУ.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Тогда в ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии. В 2019 году ПЦУ была также признана автокефальной Православной церковью Эллады (Греции) и Александрийским патриархатом. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не признала решение объединительного поместного собора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом в субботу, 24 октября, сообщил глава Православной церкви Украины, митрополит...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это надолго": нормально, если не нравится играть с ребенком?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика