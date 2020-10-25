ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрдоган обвинил Европу в “исламофобии”

25.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Европа проявляет “фашистский менталитет” и должна как можно быстрее избавиться от исламофобии, считает глава Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кайсери заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает агентство Anadolu.

“Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман”, - сказал Эрдоган, комментируя операцию немецких силовиков в мечети Мевляна в Берлине во время намаза.

“Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни - исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри”, - добавил президент.

По мнению Эрдогана, рейд на мечеть в Германии с участием сотен полицейских не может быть объяснен “ни соображениями безопасности, ни какой-либо другой причиной, кроме как исламофобией”.

Он обвинил европейские страны в “фашистском менталите” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Турецкий лидер заявил, что Анкара приложит любые усилия, чтобы шесть миллионов турецких граждан и все мусульманское сообщество в Европе могли жить в мире.

Как в субботу сообщил Bild, рейд немецких силовиков на мечеть в Берлине произошел 21 октября: около 150 полицейских ворвались в здание во время утреннего намаза и провели там обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с субсидиями - полиция полагает, что мечеть незаконно получила 70 тыс. евро в качестве компенсации за вызванный пандемией COVID-19 кризис.

В результате обысков в мечети были изъяты около семи тысяч евро, носители информации и документы. Руководство мечети отвергло обвинения, пишет korrespondent.net

Напомним, во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в ходе начальных слушаний обвинения могут быть предъявлены семи задержанным.

Также, во Франции в знак протеста после убийства школьного учителя, показавшего на уроке детям карикатуры на пророка Мухаммеда будет опубликована подборка карикатур на религиозные и политические темы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европа проявляет “фашистский менталитет” и должна как можно быстрее избавиться от исламофобии, считает глава Турции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Кучук: «Немного у нас осталось в наличии футболистов. Как говорят, у нас уже скоро будет мини-футбольная команда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика