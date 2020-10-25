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Леонид Кучук: «Немного у нас осталось в наличии футболистов. Как говорят, у нас уже скоро будет мини-футбольная команда»

25.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча с «Белшиной» (3:1) в рамках 27-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».

– Насколько трудно было готовиться к игре соперника, угадать его состав? Ведь «Белшина» давно не играла. Ее состав недавно пополнили новые футболисты. Плюс гости сыграли по несвойственной им расстановке с тремя центральными защитниками.

- Проанализировав и посмотрев наш первый матч в Бобруйске, скажу, что «Белшина» тогда тоже сыграла в три центральных. Уже сегодня уточнялось, что «Белшина» может выставить схему на схему — в три центральных защитника. И наша схема готовилась под две схемы соперника. Может быть, не угадал одного игрока. И расстановку игроков в линии трех центральных защитников. А так, проанализировав прошлый матч, мы постарались закрыть всю ширину поля. А «Белшина» в последнее время показывает очень сбалансированный футбол, как ни странно. Посмотрели ее игры с начала второго круга. Добавились новые игроки. Появились два реактивных фланга – Шпитальный и Кирисов. Шпитальный еще в «Лейрии» играл. Я чуть-чуть задел тот период и его там видел. Поэтому все это просчитывалось.

– Почему вне заявки остались Силас и Шикавка?

– Шикавка простудился. Уже после этого матча, думаю, будет готовиться к следующей игре. А у Силаса связано с семьей. Не буду озвучивать, но это очень серьезная ситуация. И пока он не с нами. Не знаю, как дальше повернется его судьба. Пожелаю ему, чтобы он держался. Это очень хороший игрок.

– Насколько вы довольны? Все-таки и волевая победа, и результативная игра.

– Игра начала легко даваться, и это нас расслабило. А «Белшина» имеет впереди очень квалифицированных игроков. Леонид Ковель может по три раза убегать один в один. Это сегодня один из самых квалифицированных центральных нападающих. А Рекиш может отдать и исполнить любую передачу. И эти два игрока всегда могут держать в напряжении любую линию защиты. Поэтому на «стандартах» говорилось, предупреждалось и просчитывалось – куда, что и чего. Но немножко прозевали. Говоришь футболисту: «Вот туда. Туда. Туда. Понял?» А потом, когда нам забивают, он по сторонам смотрит – немножко зевает. Потеря концентрации из-за того самого легкого начала матча, когда создавали моменты. Ну а потом уже включили прессинг. Очень много прессинговали соперника. Не «закрывались», а старались не давать начинать гостям атаки. Готовность нашей команды позволяет это делать. Хотя немного у нас осталось в наличии футболистов. Как говорят, у нас уже скоро будет мини-футбольная команда. Но зато очень футбольная по характеру. Поэтому благодарен команде за характер, – сказал Кучук.
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча с «Белшиной» (3:1) в рамках 27-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».
 
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