Мнение: Почему Россия лоббирует конституционные изменения в Беларуси?









Это создает ложную иллюзию о якобы заинтересованности Кремля в демократизации Беларуси. Москва, естественно, такую цель не преследует. Это побочный эффект игры другого характера, пишет основатель EAST-центра Андрей Елисеев на своей странице в Facebook.





Кремль продвигает идею конституционных изменений по трем причинам:





Кремль, как и Лукашенко (тут они ситуационные союзники) разделяют мнение, что разговорами про бутафорский общенациональный диалог и изменения в Конституцию можно увести внимание общественности в сторону и сбить политическую мобилизацию населения. Лукашенко безусловно напрягают массовые акты гражданского неповиновения и беспрецедентные уличные протесты. И Кремлю они также не нравятся, потому что затрудняют "спокойное" продвижение нового интеграционного пакта.





Затуманить рассудок западным партнерам и части белорусского народа. Заявления про важность диалога и изменений в конституцию – чисто формально либеральный и как бы правильный посыл, который можно попытаться и Западу продать в качестве “конструктивной” позиции, и одурманить часть белорусов. Особенно если еще время от времени обтекаемо заявлять о том, что быть может белорусские силовики перегнули палку.





Здесь Кремль пытается вести двойную игру. С одной стороны, оказывает Лукашенко политическую, информационную и экономическую (пусть и очень дозированную) поддержку. А с другой стороны, пытается не растерять целиком и полностью пророссийские настроения среди белорусов. Потому как поддержка белорусского правителя Кремлем разочаровала многих белорусов, и это процесс продолжается. Подобные реверансы – для тех белорусов, которые обманываться рады насчет истинного объекта кремлевской поддержки.





Рисование дилеммы для Лукашенко "углубленная интеграция с тобой или без тебя". Продвижение посылов про парламент с большими полномочиями – вовсе не от желания помочь белорусам с установлением законности в стране и более демократической политической системы. Это от нерешительности Лукашенко продвигаться с более глубокой интеграцией. Кремль указывает, что в таком случае за очередной кредитный транш Лукашенко надо бы расширять пространство для действия угодным Москве политическим силам.





Как только Лукашенко будет готов поднять руки и на деле, а не на словах, и без постоянных затягиваний вписывать Беларусь в "углубленную интеграцию" и сдавать суверенитет (превращение в БССР-2), то и пожелания Кремля о бол ей роли парламента резко ослабнут (правда, не факт, что надолго). Кроме этого, альтернативный план с усилением парламента и накачиванием пророссийских партий Москве важен в том случае, если Лукашенко не удержит ситуацию в стране.





Проблема для Лукашенко в том, что даже если он решительно начнет впрягаться в новую интеграционную модель, то совсем не обязательно убедит Москву сохранять новый статус-кво и не продолжать отщипывать его властные полномочия вновь и вновь. Ситуация для него совсем сложная, особенно учитывая все более серьезные проблемы в белорусской экономике.