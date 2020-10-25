ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение: Почему Россия лоббирует конституционные изменения в Беларуси?

25.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российские чиновники периодически заявляют про важность диалога в Беларуси и изменений в конституцию.



Это создает ложную иллюзию о якобы заинтересованности Кремля в демократизации Беларуси. Москва, естественно, такую цель не преследует. Это побочный эффект игры другого характера, пишет основатель EAST-центра Андрей Елисеев на своей странице в Facebook.

Кремль продвигает идею конституционных изменений по трем причинам:

Кремль, как и Лукашенко (тут они ситуационные союзники) разделяют мнение, что разговорами про бутафорский общенациональный диалог и изменения в Конституцию можно увести внимание общественности в сторону и сбить политическую мобилизацию населения. Лукашенко безусловно напрягают массовые акты гражданского неповиновения и беспрецедентные уличные протесты. И Кремлю они также не нравятся, потому что затрудняют "спокойное" продвижение нового интеграционного пакта.

Затуманить рассудок западным партнерам и части белорусского народа. Заявления про важность диалога и изменений в конституцию – чисто формально либеральный и как бы правильный посыл, который можно попытаться и Западу продать в качестве “конструктивной” позиции, и одурманить часть белорусов. Особенно если еще время от времени обтекаемо заявлять о том, что быть может белорусские силовики перегнули палку.

Здесь Кремль пытается вести двойную игру. С одной стороны, оказывает Лукашенко политическую, информационную и экономическую (пусть и очень дозированную) поддержку. А с другой стороны, пытается не растерять целиком и полностью пророссийские настроения среди белорусов. Потому как поддержка белорусского правителя Кремлем разочаровала многих белорусов, и это процесс продолжается. Подобные реверансы – для тех белорусов, которые обманываться рады насчет истинного объекта кремлевской поддержки.

Рисование дилеммы для Лукашенко "углубленная интеграция с тобой или без тебя". Продвижение посылов про парламент с большими полномочиями – вовсе не от желания помочь белорусам с установлением законности в стране и более демократической политической системы. Это от нерешительности Лукашенко продвигаться с более глубокой интеграцией. Кремль указывает, что в таком случае за очередной кредитный транш Лукашенко надо бы расширять пространство для действия угодным Москве политическим силам.

Как только Лукашенко будет готов поднять руки и на деле, а не на словах, и без постоянных затягиваний вписывать Беларусь в "углубленную интеграцию" и сдавать суверенитет (превращение в БССР-2), то и пожелания Кремля о бол ей роли парламента резко ослабнут (правда, не факт, что надолго). Кроме этого, альтернативный план с усилением парламента и накачиванием пророссийских партий Москве важен в том случае, если Лукашенко не удержит ситуацию в стране.

Проблема для Лукашенко в том, что даже если он решительно начнет впрягаться в новую интеграционную модель, то совсем не обязательно убедит Москву сохранять новый статус-кво и не продолжать отщипывать его властные полномочия вновь и вновь. Ситуация для него совсем сложная, особенно учитывая все более серьезные проблемы в белорусской экономике.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские чиновники периодически заявляют про важность диалога в Беларуси и изменений в конституцию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помпео потребовал от Лукашенко разрешить Шклярову выехать из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика