В Минск начинают стягивать военную технику. Хроника дня

Источник материала: Onliner

В Минске снова воскресенье. Уже с 10 утра читатели присылают нам фотографии военной техники, которая колесит по городским улицам. В частности, военные машины проехали по МКАД в районе улицы Всехсвятской. Если вдруг вы забыли, то напоминаем: фото и видео можно присылать в наш чат-бот . Это анонимно и быстро.

Еще один читатель сообщил, что по проспекту Независимости в сторону ЦУМа едет военная техника, водомет и автобусы с завешенными стеклами.

(будет дополнено)