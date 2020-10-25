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В Минск начинают стягивать военную технику. Хроника дня

25.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске снова воскресенье. Уже с 10 утра читатели присылают нам фотографии военной техники, которая колесит по городским улицам. В частности, военные машины проехали по МКАД в районе улицы Всехсвятской. Если вдруг вы забыли, то напоминаем: фото и видео можно присылать в наш чат-бот. Это анонимно и быстро. 

Еще один читатель сообщил, что по проспекту Независимости в сторону ЦУМа едет военная техника, водомет и автобусы с завешенными стеклами.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске снова воскресенье. Уже с 10 утра читатели присылают нам фотографии военной техники, которая колесит по городским улицам. В частности, военные машины...
 
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