|
В Минск начинают стягивать военную технику. Хроника дня
Источник материала: Onliner
В Минске снова воскресенье. Уже с 10 утра читатели присылают нам фотографии военной техники, которая колесит по городским улицам. В частности, военные машины проехали по МКАД в районе улицы Всехсвятской. Если вдруг вы забыли, то напоминаем: фото и видео можно присылать в наш
Еще один читатель сообщил, что по проспекту Независимости в сторону ЦУМа едет военная техника, водомет и автобусы с завешенными стеклами.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске снова воскресенье. Уже с 10 утра читатели присылают нам фотографии военной техники, которая колесит по городским улицам. В частности, военные машины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)