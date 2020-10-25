«РИА Новости»: Помпео призвал освободить Шклярова и поддержал демократические устремления белорусов

Источник материала: Onliner

В Госдепартаменте США подтвердили телефонный разговор Майка Помпео с Александром Лукашенко. Как пишет «РИА Новости», госсекретарь США призвал немедленно отпустить задержанного в Беларуси гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть страну.

«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — сказал собеседник агентства.

О том, что Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майк Помпео поговорили по телефону, стало известно вчера вечером.

Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле (там проживает его мать). Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу против Сергея Тихановского. Ему вменяют организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.