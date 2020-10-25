Хабиб побил Гэтжи и объявил об уходе

Ставший уже легендарным чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу на октагоне.





Накануне поздно вечером россиянин в чемпионском поединке победил Джастина Гэтжи из США.

Свою победу Хабиб посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу ( умер в Москве в июле ).

Пресс-служба UFC назвала Нурмагомедова королем, «наследию которого не будет равных», пишет Би-би-си.

32-летний уроженец Дагестана провел 13 боев в UFC. В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс, победив американца Эла Яквинту. Далее он дважды защитил титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье.