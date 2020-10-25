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"Это надолго": нормально, если не нравится играть с ребенком?

25.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": нормально, если не нравится играть с ребенком?

Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребенку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или все-таки нет? Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.

3:00 — это нормально ― не хотеть играть с собственным ребенком?

5:00 — что делать, если не хочется играть?

7:30 — что должен знать родитель, выбирая игру в зависимости от возраста ребенка?

10:20 — можно ли в игре с детьми заменить себя кем-то другим?

12:50 — как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребенку?

15:50 — "будет играть в агрессивные игры ― вырастет преступником": что об этом говорит детская психология?

18:50 — покупать ли игрушечное оружие?

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Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)! Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения...
 
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