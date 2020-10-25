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Обращение жителей Марьиной Горки: “Мы не народец, мы народ”

25.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голоса протестующих после президентских выборов 2020 года звучат во всех уголках нашей страны. Жители Марьиной Горки записали свое видеообращение.

“Ребята, милиционеры, мы не понимаем, что с вами случилось. Раньше милиция была на милицию похожа, а сейчас какие-то люди в балаклавах, без опознавательных знаков хватают на улицах студентов, пенсионеров, инвалидов, сажают в непонятные машины… Что происходит в стране? Кто вы такие и кем себя возомнили? Подумайте, это же ваши люди, мамы, сестры, братья. Как такое может происходить в нашей Беларуси? Будьте честны перед собой!” – обратились жители Марьиной Горки к силовикам.
 
 
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Голоса протестующих после президентских выборов 2020 года звучат во всех уголках нашей страны. Жители Марьиной Горки записали свое видеообращение.
 
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