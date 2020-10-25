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Страны-соседи Беларуси перешли на зимнее время
Источник материала: Партизан
Европейский союз и Украина сегодня ночью перешли на зимнее время. Стрелки часов переведены на один час назад. Беларусь вместе с Россией не переводит стрелки.
Теперь в Вильнюсе, Киеве, Риге, Таллинне на один час меньше чем в Минске, а разница с Варшавой и Берлином составляет два часа.
В связи с этим внесены корректировки в расписание международных автобусных рейсов «Минсктранса».
Также сегодня на зимнее расписание перешел аэропорт «Минск».
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Европейский союз и Украина сегодня ночью перешли на зимнее время. Стрелки часов переведены на один час назад. Беларусь вместе с Россией не переводит стрелки.
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