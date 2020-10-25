Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Сеуле умер глава компании Samsung Ли Гон Хи. Ему было 78 лет, причины смерти не называются. Последние годы фирмой руководил его сын — Ли Чжэ Ён. Непосредственно Ли Гон Хи отошел от оперативного управления Samsung по состоянию здоровья.

Ли Гон Хи стал руководителем Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бён Чхоля, который, в свою очередь, основал эту компанию. В Samsung Ли Гон Хи начал работать еще в 1968 году.

«Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — цитирует некролог Samsung «Медуза» .

По данным Forbes, Ли Гон Хи является одним из богатейших людей Южной Кореи. Его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Наследство будет распределено между его вдовой и тремя детьми.