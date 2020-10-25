Победа! Ступеньки на улице Янки Брыля починили (обновлено)

Источник материала: Onliner

Принятие бюджета, дефицит, ВВП, финансирование — мы привыкли слышать эти слова ближе к новому году, когда на высшем уровне обсуждают экономические показатели и строят стратегические планы. Но, оказывается, столь же серьезный подход в государстве применяется ко всем вопросам. Вот, допустим, развалилась во дворе ступенька. Думаете, так просто возьмут да починят? Куда там! Проводится обследование, привлекается подрядная организация — крутятся шестеренки. А на выходе — один и тот же неутешительный итог.

Ступенька развалилась

Многие не обращают на это внимания, но в целом в любом населенном пункте периодически что-то разваливается, если вовремя не ремонтировать: то асфальт ямами пойдет, то с тротуаром что-то случится, то забор перекосится. Присмотритесь при случае — оно, конечно, незаметно на общем фоне, но по мелочам работы хватает, тем более по всей столице сегодня проходят субботники .

Между тем ходят слухи, что коммунальных работников в последнее время не так просто вызвать: все заняты другими важными делами, возможно, им не до ступенек. Примерно так рассудил наш читатель. Он пошел другим путем: оставил сообщение о развалившейся на улице Янки Брыля ступеньке на 115.бел — там-то уж точно рассмотрят.

— Знаете, судя по тому, как там проросла трава, ступенька в таком состоянии уже минимум второй год. Не то чтобы такая глобальная проблема, конечно, но осенью-зимой там запросто кто-нибудь может упасть, травмироваться. Тем более что освещения конкретно в этом месте нет, — рассказал корреспонденту Onliner собеседник.

Расчет оправдался, заявку рассмотрели. Об этом — подробнее.





Серьезный подход

Кто из нас, жалуясь на всякие мелочи и отвлекая специалистов от работы, в действительности понимает, какой непростой процесс являет собой рассмотрение каждого такого обращения? Смотрите на примере все той же ступеньки на улице Янки Брыля.

Заявка на ремонт была оставлена 15 октября. В тот же день она успешно прошла модерацию и была направлена в организацию (ЖЭС №132 ЖЭУ №4 Московского района) — маленькая, но победа.

На следующий день с утра пораньше статус заявки изменился: было проведено обследование, заявка была передана в работу. Четко, ответственно — ничего не скажешь.

Спустя два часа, подтвердив, что обследование проведено, заявку передали в ЖКХ №1 Московского района города Минска — для привлечения подрядной организации. Чувствуете масштаб? Сколько специалистов и целых организаций задействовано еще только в подготовке ремонта ступеньки на улице Янки Брыля!





Результат оказался нулевым. Ну или почти

Так хорошо все начиналось, но 16 октября в 15:57 «зам. дир. по благ. и сан. содерж. ЖКХ №1 Московского района г. Минска» было оставлено сообщение о статусе заявки. О подрядной организации уже больше не упоминалось. Заявка, по всей видимости, отправлялась в небытие, то есть, простите за неточность, «в план текущего ремонта».

Поскольку истинное значение этих слов до конца понятно не было, информация сопровождалась комментарием: «В 2020 году данный адрес не включен в план текущего ремонта и не обеспечен финансированием. Вопрос планируется рассмотреть в 2021 году при выделении достаточного финансирования».





Короткие выводы (неутешительные)

Итак, если совсем коротко.

Когда и при каких обстоятельствах ступенька обрела свое теперешнее состояние, неизвестно, и получить более точную информацию на этот счет не представляется возможным. Не исключено, что это событие многолетней давности.

Судя по ответу на 115.бел, в этом году ступеньку не починят, так как столь серьезный проект не обеспечен финансированием.

Возможно, вопрос о ремонте ступеньки на улице Янки Брыля будет рассмотрен в следующем, 2021 году. Однако это не точно, учитывая формулировку «вопрос планируется рассмотреть».

В конечном счете все будет зависеть от выделения достаточного финансирования. К сожалению, сумма, необходимая коммунальной организации для ремонта ступеньки, не называется.

— Как-то даже и не знаю, что тут сказать, — не скрывает разочарования наш читатель. — Казалось бы, песка да мешка с цементом хватило бы, чтобы хоть как-то решить эту проблему, пока там никто ничего себе не переломал. А в итоге вопрос отложили аж до следующего года.

Ввиду важности темы мы постараемся отследить ситуацию вокруг ступеньки на улице Янки Брыля и в 2021 году. В этой связи просим читателей сообщать о любых изменениях в этом вопросе.





Дополнено. Лестниц много

Описанная ситуация не уникальна, что лишний раз подтверждает прочность основ и походов — и одновременно с этим хрупкость рукотворных конструкций.

Другой наш читатель огорчается от того, что никто не ремонтирует лестницу на крыльце почтового отделения по улице Руссиянова. Заявка была принята ответственной организацией еще в августе, но с тех пор ничего, по словам обратившегося к нам человека, не изменилось. Возможно, даже стало чуть хуже: время беспощадно к ступенькам.





Так вот, все в том же августе, пройдя несколько инстанций, в том числе ЖКХ и районную администрацию, заявка была передана в ГП «Домэнергосервис» с пометкой «Для принятия мер». Этот случай более счастливый, по крайней мере, его рассмотрение не стали оставлять до будущего года, запланировав ремонт на IV квартал этого, 2020-го. Время еще есть, и счастливый конец вполне возможен. Любопытно будет узнать от читателя, сколько же месяцев потребуется на ремонт ступенек на крыльце почтового отделения в столичном микрорайоне.

— Пока все так и остается без движения. А это же почта, там большой поток людей, и не всегда молодых, — отмечает наш собеседник.





Дополнено. Ступеньки на улице Янки Брыля починили!

Уж не знаем, повлияла ли данная публикация на темпы принятия решений в отношении злосчастных ступенек на улице Янки Брыля, но спустя неделю после выхода заметки читатели прислали нам фотографию с отремонтированным элементом городской инфраструктуры. К счастью, на этот раз не пришлось ждать «должного финансирования» и очередного планирования бюджета на год.



