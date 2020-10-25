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Военная техника и силовики в Минске. Что происходит в стране 25 октября

25.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября с самого утра в Минске в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками — у стелы, на Партизанском проспекте, в районе площади Независимости и других. За ночь по всей стране в самых неожиданных местах появились бело-красно-белые флаги. Мы будем следить за самыми интересными событиями этого дня — будьте с нами.


Фото: TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября с самого утра в Минске в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками - у стелы, на Партизанском проспекте, в районе...
 
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