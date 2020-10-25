Военная техника и силовики в Минске. Что происходит в стране 25 октября

Источник материала: Tut.by

25 октября с самого утра в Минске в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками — у стелы, на Партизанском проспекте, в районе площади Независимости и других. За ночь по всей стране в самых неожиданных местах появились бело-красно-белые флаги. Мы будем следить за самыми интересными событиями этого дня — будьте с нами.



Фото: TUT.BY