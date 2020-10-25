Президент UFC: «Три недели назад Хабиб сломал ногу»

Источник материала: Tut.by

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254 рассказал, что чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов выходил на бой с Джастином Гэйджи после перелома ноги. Функционер отметил, что до него доносились такие слухи. По его сведениям, россиянин получил повреждение за три недели до схватки.



Фото: GiveMeSport

«До меня доносилась одна информация. Не знаю, слышали ли вы. Оказывается, он был в больнице из-за перелома ноги. И это было три недели назад. Мне говорили это из окружения Хабиба. Он никому ничего не рассказывал, это один из самых крепких людей», — приводит слова Уайта «Чемпионат.ком» .

Напомним, после завершения турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он покинул спорт в статусе чемпиона и небитого бойца с профессиональным рекордом 29−0.