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Транспортный коллапс на всех западных направлениях

25.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очень тяжелая ситуация сложилась утром в воскресенье, 25 октября, на всех направлениях Беларуси со странами Евросоюза.

Транспортный коллапс на всех западных направлениях
Фото с сайта logist.today

По информации ГПК на 10 утра, больше всего фур скопилось на выезде в Литву — более 720:

  • «Бенякони» — более 240;
  • «Каменный Лог» — более 170;
  • «Котловка» — более 160;
  • «Привалка» — более 150.

Свой выезд в Польшу ожидает более 230 большегрузов:

  • «Брузги» — более 140;
  • «Козловичи» — более 50;
  • «Берестовица» — более 40.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 80 фур:

  • «Урбаны» — более 60;
  • «Григоровщина» — более 20.
 
 
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Очень тяжелая ситуация сложилась утром в воскресенье, 25 октября, на всех направлениях Беларуси со странами Евросоюза.
 
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