Транспортный коллапс на всех западных направлениях

Очень тяжелая ситуация сложилась утром в воскресенье, 25 октября, на всех направлениях Беларуси со странами Евросоюза.



Фото с сайта logist.today

По информации ГПК на 10 утра, больше всего фур скопилось на выезде в Литву — более 720:

«Бенякони» — более 240;

«Каменный Лог» — более 170;

«Котловка» — более 160;

«Привалка» — более 150.

Свой выезд в Польшу ожидает более 230 большегрузов:

«Брузги» — более 140;

«Козловичи» — более 50;

«Берестовица» — более 40.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 80 фур: