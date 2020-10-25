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Транспортный коллапс на всех западных направлениях
Источник материала: Навiны
Очень тяжелая ситуация сложилась утром в воскресенье, 25 октября, на всех направлениях Беларуси со странами Евросоюза.
По информации ГПК на 10 утра, больше всего фур скопилось на выезде в Литву — более 720:
Свой выезд в Польшу ожидает более 230 большегрузов:
В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 80 фур:
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Очень тяжелая ситуация сложилась утром в воскресенье, 25 октября, на всех направлениях Беларуси со странами Евросоюза.
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