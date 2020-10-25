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Как пропаганда Лукашенко преподнесла его разговор с Помпео: и что обсуждалось на самом деле

25.10.2020 11:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 24 октября, госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко — и тот даже снял трубку. Позже содержание беседы привели пресс-служба так называемого президента и Госдеп США. Показываем, как различаются их версии.

Беседа Лукашенко и Помпео: версия госпропаганды

• Обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно. 

• Говорили о внутриполитической обстановке — и в Беларуси, и в США. 
Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

• Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. 

• Также [так называемый] президент подчеркнул, что Россия является главным союзником [Беларуси], особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. 

• Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует. 

• Лукашенко подчеркнул: мы выступаем за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре. 

• Говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь. 

• А еще Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

Версия Госдепа США

«Госсекретарь США Майк Помпео призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Белоруссии неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси», — написала в твиттере корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.

О Шклярове

Напомним, политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля. Якобы он работал на блогера Сергея Тихановского — мужа Светланы Тихановской. Сам Тихановский в СИЗО с 29 мая. Сначала его обвинили в применении насилия к милиционеру, а затем — во вмешательстве в выборы за угрозы главе ЦИК Лидии Ермошиной.

Шкляров в разные годы работал в избирательных штабах Барака Обамы и Берни Сандреса, а также участвовал в кампаниях Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. В Беларуси политтехнологу вменяют в вину организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (это уголовная статья). 19 октября выяснилось, что Шкляров освобожден из следственного изолятора — спустя пару дней после визита Лукашенко в СИЗО КГБ. Сейчас Виталий находится в Минске под подпиской о невыезде.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчера, 24 октября, госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко — и тот даже снял трубку. Позже содержание беседы привели пресс-служба так...
 
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