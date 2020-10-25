Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года.

"Гондурас только что ратифицировал Договор, став 50-м государством... Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Запрет на ядерное оружие вступит в силу 22 января 2021", - сообщила ICAN в Twitter.

Историческое событие

Ратификацию ДЗЯО поприветствовал федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. "Поздравления Гондурасу и всем государствам-участникам! А теперь - к первой встрече стран-участниц в Вене!" - написал он в Twitter.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал ратификацию договора историческим событием. "ДЗЯО, одним из инициаторов которого выступала Австрия, ратифицировали 50 стран, он вступит в силу через 90 дней. Наконец, самое разрушительное оружие будет незаконным. Исторический день с четким посланием: это оружие... должно быть уничтожено", - заявил министр, чьи слова были приведены в Twitter ведомства.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что США призывают страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отказаться от своего решения. По данным агентства, США считают, что страны, ратифицировавшие договор, сделали стратегическую ошибку и должны отозвать свой документ о ратификации или присоединении. В сообщении отмечалось, что США направили странам письмо, в котором говорилось, что Штаты, Россия, Китай, Великобритания, Франция, а также партнеры США по НАТО "едино выступают против возможных последствий" ДЗЯО.

История вопроса

Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в ООН в июле 2017 года. Страны-члены НАТО подписать соглашение отказались.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. По их мнению, он не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, и противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.

Позиция России

Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, уровень конфронтации в мире зашкаливает, "ряд стран по-прежнему откровенно стремится к единоличному лидерству, не чураяясь и военной силы - ее применения либо угроз".

"И в этих условиях ядерное оружие остаётся критически важным фактором сдерживания таких амбиций - а следовательно, укрепления стабильности в международных отношениях", - подчеркнул законодатель. Именно по этой причине Россия не участвует в ДЗЯО, время не пришло, заключил Косачев.