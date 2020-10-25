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Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе

25.10.2020 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией. Два дня назад армянский премьер заявил, что дипломатического решения Нагорно-Карабахского конфликта нет", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Fox News".

Ильхам Алиев также заявил, что решение конфликта в Карабахе должно быть основано на принципе территориальной целостности Азербайджана.

© AP / Karo Sahakyan
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"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Fox News".

С чего начался вооруженный конфликт

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

© Sputnik
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Азербайджана заявил, что решение конфликта в Карабахе должно быть основано на принципе территориальной целостности Азербайджана.
 
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