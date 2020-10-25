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Ушел непобежденным. Хабиб выиграл 29-й бой и объявил о завершении карьеры

25.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

riaderbent.ru

Легендарный российский боец Хабиб Нурмагомедов «в бое года» победил удушающим приемом американца Джастина Гейджи, а после него трогательно объявил, что навсегда покидает октагон.

Победа в главном финале UFC254 российскому  спортсмену досталась сравнительно легко. «Аризонский рубака» Джастин Гейджи, ранее неожиданно победивший за право драться с Хабибом Тони Фергюсона, сумел продержаться против посланца Дагестана один раунд.

В начале второго  Хабиб применил против него удушающий треугольник, из которого Гейджи сумел выбраться только с помощью судьи и, признав свое поражение. Для россиянина эта победа стала 29-й при нуле в графе поражений.

А потом произошел момент, который войдет в историю UFC и всего спорта.  Непобедимый чемпион UFC в легком весе разрыдался и после награждения объявил, что посвящает победу своему умершему недавно отцу и покидает спорт  по просьбе матери.  

 
 
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Легендарный российский боец Хабиб Нурмагомедов «в бое года» победил удушающим приемом американца Джастина Гейджи, а после него трогательно объявил, что навсегда...
 
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