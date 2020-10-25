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Помпео провел телефонный разговор с Лукашенко
25.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
bankstoday.net
Госсекретарь Майкл Помпео стал редким западным политиком, на телефонный звонок которого ответил Александр Лукашенко.
О разговоре сообщил телеграм-канал «Пул Первого», ОНТ и общавшиеся с американскими чиновниками Госдепа СМИ.
Как сообщили в выпуске ОНТ, инициатором звонка выступила американская сторона.
«Стороны обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Майкла Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы», — сообщил ведущий новостей.
«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Беларуси, сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», — рассказали в эфире.
«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ — по защите общего пространства — в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», — уточняет телеграм-канал «Пул Первого». Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не существует.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.
Отмечается, что «еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Беларуси». Лукашенко пожелал успехов в проведении президентской кампании в США и лично Дональду Трампу.
В Госдепе РИА Новости подтвердили факт такого разговора.
«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси», — сказал собеседник агентства.
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Госсекретарь Майкл Помпео стал редким западным политиком, на телефонный звонок которого ответил Александр Лукашенко.
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