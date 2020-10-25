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Нелегалы: белорусов ввозили в Германию для работы по поддельным документам

25.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Германии восьмерых человек подозревают в том, что они ввозили в страну для работы граждан других государств по поддельным документам, а также не уплачивали взносы за них в соцстрах.


Фото: немецкая таможня
 
Об этом сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Марбурга, полиции Галле и таможни Гиссена.

В частности, расследование, начатое в 2018 году, ведется в отношении шести граждан Германии и двух граждан Украины. Они предположительно снабдили более 30 человек из Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины поддельными румынскими и греческими документами, удостоверяющими личность.

Кроме того, как полагают, подозреваемые, управляя несколькими предприятиями в сфере переработки текстиля и строительства, задействовали на них ввезенную таким образом рабочую силу без регистрации ее должным образом в системе социального страхования, чтобы сэкономить на отчислениях.

В среду 14 октября 2020 года правоохранители провели в рамках этого дела рейды с обысками одновременно в 16 объектах на территории четырех федеральных земель: Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония-Анхальт. В них приняли участие около 700 сотрудников полиции и таможни.

Основные мероприятия прошли в районах Марбург-Биденкопф и Эннепе-Рур. Там, помимо офисных помещений и квартир, были обысканы и два общежития, которые, по мнению следователей, использовались для размещения рабочих, незаконно проживающих в Германии.

Следователи получили в свое распоряжение многочисленные улики, в том числе деловые документы и носители информации. Расследование продолжается.
 
 
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В Германии восьмерых человек подозревают в том, что они ввозили в страну для работы граждан других государств по поддельным документам, а также не уплачивали...
 
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