Скидка. Павел Усов еще раз о Путине, Лукашенко и беларусском народе

Возможно для Кремля Лукашенко неудобен, возможно Путин и хотел бы его сменить. Но для Москвы удобна и необходима для сохранения - диктатура. И совершенно не важно в какой форме: персоналистской или коллективной. И только тогда Москва пойдет на смещение Лукашенко, когда будет уверена в том, что авторитарная система останется неизменной, пишет политолог Павел Усов.









пишет ex-press.by Поэтому все эти игры "в конституцию" нужны лишь для стабилизации диктатуры. Другими словами, должны быть созданы (при помощи людей Кремля) такие механизмы и институты, которые обеспечить сохранение авторитарной модели управления после транзита власти,ex-press.by





Россия всегда будет выбирать и поддерживать диктатуру, и ей не нужен в нашей стране такой народ, который хочет демократии и свободы, и такие политики, которые будут строить демократическое государство.





В свою очередь, попытка построить демократию в Беларуси с опорой на Россию приведет к установлению наихудшей формы автократии.



