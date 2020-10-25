В Смолевичах построят жилой квартал с отоплением и подогревом воды на электричества

В Смолевичах, являющемся городом-спутником Минска, построят жилой квартал с электрическим отоплением и подогревом воды.





«В Минске пока хватает мощностей для классического теплоснабжения новостроек, а вот Смолевичи станут в этом плане первой площадкой для реализации новых технологий — там будет как электрическое отопление, так и подогрев воды», — рассказал агентству «Минск-Новости» первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Запланировано построить 19 жилых домов. Первый уже готовится к вводу в эксплуатацию. До конца года начнут строить еще шести многоэтажек. В квартале также будет свой детский сад и школа — тоже на электроотоплении.