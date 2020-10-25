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В Смолевичах построят жилой квартал с отоплением и подогревом воды на электричества

25.10.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Смолевичах, являющемся городом-спутником Минска, построят жилой квартал с электрическим отоплением и подогревом воды.

В Смолевичах построят жилой квартал с отоплением и подогревом воды на электричества

«В Минске пока хватает мощностей для классического теплоснабжения новостроек, а вот Смолевичи станут в этом плане первой площадкой для реализации новых технологий — там будет как электрическое отопление, так и подогрев воды», — рассказал агентству «Минск-Новости» первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Запланировано построить 19 жилых домов. Первый уже готовится к вводу в эксплуатацию. До конца года начнут строить еще шести многоэтажек. В квартале также будет свой детский сад и школа — тоже на электроотоплении.

 
Теги: Минск
 
 
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В Смолевичах, являющемся городом-спутником Минска, построят жилой квартал с электрическим отоплением и подогревом воды.
 
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