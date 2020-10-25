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В Смолевичах построят жилой квартал с отоплением и подогревом воды на электричества
Источник материала: Навiны
В Смолевичах, являющемся городом-спутником Минска, построят жилой квартал с электрическим отоплением и подогревом воды.
«В Минске пока хватает мощностей для классического теплоснабжения новостроек, а вот Смолевичи станут в этом плане первой площадкой для реализации новых технологий — там будет как электрическое отопление, так и подогрев воды», — рассказал агентству
Запланировано построить 19 жилых домов. Первый уже готовится к вводу в эксплуатацию. До конца года начнут строить еще шести многоэтажек. В квартале также будет свой детский сад и школа — тоже на электроотоплении.
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В Смолевичах, являющемся городом-спутником Минска, построят жилой квартал с электрическим отоплением и подогревом воды.
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