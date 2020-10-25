Уважаемые абоненты, извините! В Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть

Затруднения начались около 12.00. Связь LTE практически не работает, через 3G загрузка данных также не производится. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиафайлы в них — не загружаться,42.tut.by