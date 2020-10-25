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Уважаемые абоненты, извините! В Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть

25.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице снова проблемы с мобильным интернетом.

Затруднения начались около 12.00. Связь LTE практически не работает, через 3G загрузка данных также не производится. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиафайлы в них — не загружаться, пишет 42.tut.by


фото: newsfactory.su


Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы. Во время протестных акций по воскресеньям в августе, сентябре и первой половине октября абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
 
Теги: Минск
 
 
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