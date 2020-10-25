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Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 10 января 2021 года

25.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоятся в срок, обозначенный Центральной избирательной комиссией страны, заявил исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров в своем телеграм-канале в воскресенье.

В минувшую субботу ЦИК Кыргызстана назначил досрочные выборы президента страны на 10 января.

21 октября ЦИК назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Однако 22 октября парламент Кыргызстана сразу в трех чтениях принял конституционный законопроект, предусматривающий приостановление повторных выборов в парламент и проведение выборов депутатов после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. В этот же день Жапаров подписал соответствующий закон.

В субботу административный суд в Бишкеке признал недействительным решение ЦИК Кыргызстана о назначении повторных выборов депутатов парламента на 20 декабря.

После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр Садыр Жапаров. Ранее он заявил журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Кыргызстана, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства, пишет interfax.by
 
 
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Досрочные выборы президента Кыргызстана состоятся в срок, обозначенный Центральной избирательной комиссией страны, заявил исполняющий обязанности главы...
 
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