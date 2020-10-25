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В воскресенье в Минске не будут работать 12 станций метро

25.10.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем стало известно, что Минский метрополитен «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрывает станции метро. По имеющимся у нас данным, 12 станций метро перестанут работать с 12:30. 

Вот список станций, которые планируют закрыть: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская».

 
 
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Сегодня днем стало известно, что Минский метрополитен «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрывает станции метро. По имеющимся у нас...
 
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