В воскресенье в Минске не будут работать 12 станций метро

Источник материала: Onliner

Сегодня днем стало известно, что Минский метрополитен «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрывает станции метро. По имеющимся у нас данным, 12 станций метро перестанут работать с 12:30.

Вот список станций, которые планируют закрыть: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская».