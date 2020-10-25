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На этот раз мобильный интернет в Минске отключили в 12:00

25.10.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В полдень в столице начались проблемы с мобильным интернетом. МТС уже подтвердил снижение пропускной способности сети. Нет возможности воспользоваться интернетом и у абонентов А1.

Сообщение от МТС: 

«Уважаемые абоненты!

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.

Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

Сообщение от А1:

«Уважаемые абоненты!

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.  Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги».

 
Теги: Минск
 
 
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В полдень в столице начались проблемы с мобильным интернетом. МТС уже подтвердил снижение пропускной способности сети. Нет возможности воспользоваться...
 
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