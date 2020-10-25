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На этот раз мобильный интернет в Минске отключили в 12:00
Источник материала: Onliner
В полдень в столице начались проблемы с мобильным интернетом. МТС уже подтвердил снижение пропускной способности сети. Нет возможности воспользоваться интернетом и у абонентов А1.
Сообщение от МТС:
«Уважаемые абоненты!
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.
Надеемся на скорое восстановление обслуживания».
Сообщение от А1:
«Уважаемые абоненты!
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги».
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В полдень в столице начались проблемы с мобильным интернетом. МТС уже подтвердил снижение пропускной способности сети. Нет возможности воспользоваться...
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