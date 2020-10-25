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У Volkswagen Golf появилась версия, работающая на природном газе

25.10.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже много лет в ряду концерна Volkswagen имеется богатая гамма заводских метановых версий серийных машин. Не так давно такие модификации появились у Audi A3 Sportback и Skoda Octavia четвертого поколения, а теперь двигателем, которой может работать на бензине и метане, обзавелся новый хэтчбек Golf на пару с универсалом Golf Variant.


У битопливного Golf также три газовых баллона — один из них стальной и расположен под задним диваном, а два других (композитных) «упакованы» в подполье багажника (его объем сократился с 380 л до 291 л у хэтчбека и с 611 л до 430 л у универсала Variant). В совокупности они вмещают 17,3 кг метана, при этом вместо полноценного бензобака Golf TGI располагает «резервной» 9-литровой емкостью.


Для работы на метане адаптирована турбо-«четверка» TSI объемом 1,5 л, которая может переключаться на экономичный цикл Миллера. Ее отдача — 130 л.с., крутящий момент равен 200 Нм, а газа должно хватить на 400 км пробега по методике WLTP (к слову, Octavia G-Tec может проехать на 100 км больше). Работает мотор в паре с 7-ступенчатым «роботом».

В Германии продажи Golf TGI начнутся этой осенью, стартовая стоимость составит 30 935 евро.

 
 
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Вслед за Audi A3 Sportback и Skoda Octavia двигателем, которой может работать на бензине и метане, обзавелся новый хэтчбек Volkswagen Golf на пару с универсалом Golf Variant.
 
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