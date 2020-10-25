Навальный поднялся на 4-е место в рейтинге доверия россиян, лидирует Путин

Владимир Путин продолжает лидировать в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием россиян. Рейтинг составлен специалистами исследовательского холдинга «Ромир», он обновляется раз в квартал, сообщает РБК .



Иллюстрация yuga.ru

Второе место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, который обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На четвертом месте расположился оппозиционный политик Алексей Навальный. За ним — министр обороны Сергей Шойгу и глава правительства Михаил Мишустин.

Места с седьмого по десятое заняли телеведущий Андрей Малахов, юморист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и тележурналист Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-я позиция). Это произошло после того, как политик был задержан, а в регионе начались массовые акции протеста в его поддержку.