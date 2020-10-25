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Навальный поднялся на 4-е место в рейтинге доверия россиян, лидирует Путин

25.10.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владимир Путин продолжает лидировать в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием россиян. Рейтинг составлен специалистами исследовательского холдинга «Ромир», он обновляется раз в квартал, сообщает РБК.

Навальный поднялся на 4-е место в рейтинге доверия россиян, лидирует Путин
Иллюстрация yuga.ru

Второе место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, который обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На четвертом месте расположился оппозиционный политик Алексей Навальный. За ним — министр обороны Сергей Шойгу и глава правительства Михаил Мишустин.

Места с седьмого по десятое заняли телеведущий Андрей Малахов, юморист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и тележурналист Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-я позиция). Это произошло после того, как политик был задержан, а в регионе начались массовые акции протеста в его поддержку.

 
 
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Владимир Путин продолжает лидировать в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием россиян.
 
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