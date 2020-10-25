В Минске отключили мобильный интернет и закрывают метро — власти готовятся к протестному шествию

Сегодня в Минске и многих других городах Беларуси пройдут протестные шествия, приуроченные к последнему дню народного ультиматума — серии требований к режиму Лукашенко.





С самого утра в Минске был перекрыт ряд центральных улиц, к основным вероятным точкам сбора протестующих стянуты силовики и спецтехника.

Около полудня в городе перестал работать мобильный интернет.

В 12:30 Минский метрополитен объявил о закрытии «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев» (первая линия), «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская» (вторая линия). На этих станциях поезда следуют без остановки.