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В целях безопасности: закрыты центральные станции Минского метро

25.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Минский метрополитен традиционно закрывает ряд станций метро.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"25 октября в 12:30, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская",- сообщили Sputnik в Минском метрополитене.

Между тем, в центре столицы правоохранительные органы усилили меры безопасности: ограждением закрыты подходы к центральным площадям. Выезды в проспекту Независимости контролируют сотрудники ГАИ.

Как сообщают корреспонденты Sputnik, в Минские сегодня не многолюдно, что непривычно для воскресного дня.

Минчане также начали жаловаться на традиционные воскресные проблемы с мобильным интернетом. Текстовые сообщения о том, что не открываются страницы популярных интернет-ресурсов, в мессенджерах проходят, а вот медиафайлы в них — не загружаются.

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Теги: Минск
 
 
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Закрытие станций метро на время проведения протестных акций стало для столичных властей традиционной мерой в последние месяцы.
 
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