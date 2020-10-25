В целях безопасности: закрыты центральные станции Минского метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Минский метрополитен традиционно закрывает ряд станций метро.

"25 октября в 12:30, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская",- сообщили Sputnik в Минском метрополитене.

Между тем, в центре столицы правоохранительные органы усилили меры безопасности: ограждением закрыты подходы к центральным площадям. Выезды в проспекту Независимости контролируют сотрудники ГАИ.

Как сообщают корреспонденты Sputnik, в Минские сегодня не многолюдно, что непривычно для воскресного дня.

Минчане также начали жаловаться на традиционные воскресные проблемы с мобильным интернетом. Текстовые сообщения о том, что не открываются страницы популярных интернет-ресурсов, в мессенджерах проходят, а вот медиафайлы в них — не загружаются.

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