Как меняется риторика российских СМИ в отношении Светланы Тихановской

Мы проанализировали, как менялось отношение Кремля к лидеру белорусской оппозиции в течение месяца. Взяли для этого заголовки публикаций и фотоиллюстрации к ним в агентстве ЕврАзияДейли (eadaily.com), которое подает картину событий в Беларуси с точки зрения российской власти.





1 ОКТЯБРЯ

Оппозиция Белоруссии: Помочь урегулировать кризис в стране может Путин

Речь в материале идет о том, что Тихановская выразила готовность к переговорам с Кремлем и считает Путина их возможным координатором:





«Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника», — сказала Тихановская.









Иллюстрация говорит сама за себя, Тихановская, которая застегивает блузку выглядит нелепо, используется прием уничижения.





5 ОКТЯБРЯ

Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии





Заголовок не имеет ничего общего с содержанием заметки, где идет речь о предстоящей встрече Тихановской с Меркель.









На фото Светлана показывает жестом «кавычки», по всей видимости издание показывает ее деятельность, как лидера в кавычках, т.е. подразумеваемого.





7 ОКТЯБРЯ

В России Светлана Тихановская объявлена в розыск, ее данные на сайте МВД









Ну, тут без комментариев





16 ОКТЯБРЯ

Стало известно, за что Тихановскую разыскивают в России









Иллюстрация растерянной Тихановской, которая на самом деле не считает проблемой свое объявление в международный розыск





19 ОКТЯБРЯ

Тихановская предлагает Швейцарии помочь Белоруссии выйти из кризиса (заглавное фото)





20 ОКТЯБРЯ

Белорусская оппозиция призвала силовиков перейти на ее сторону









Уверенная Тихановская, теперь представляется, как политик, который знает, что делать. После заявлений Зейналовой и ряда околокремлевских политологов, риторика изменилась вновь не в пользу Лукашенко. Путин, к слову, осудил брутальные действия белорусских силовиков, назвал их “неоправданной жестокостью”.



