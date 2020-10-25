ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске закрывают сразу 12 станций метро

25.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске в 12.30 закрыли сразу 12 станций метро. Об этом предупреждает метрополитен.

В 12.30 на вход и выход закрылся:

«Площадь Ленина»,
«Октябрьская»,
«Площадь Победы»,
«Площадь Якуба Коласа»,
«Академия наук»,
«Парк Челюскинцев»,
«Первомайская»,
«Купаловская»,
«Немига»,
«Фрунзенская»,
«Молодежная»,
«Пушкинская».
Поезда следуют здесь без остановки.

Напомним, при неплановом закрытии движения поездов или станции пассажиры, которые оплатили проезд (то есть услугу), но не воспользовались ей в полном объеме, могут обратиться в кассу метро. В кассе пассажиру выдадут товарный чек — с этим чеком можно совершить одну поездку.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в 12.30 закрыли сразу 12 станций метро. Об этом предупреждает метрополитен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уважаемые абоненты, извините! В Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика