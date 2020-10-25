Мужчине прострелили ногу во время потасовки с ГАИ в Ушачском районе

Источник материала: Onliner

Вчера, 24 октября, в деревне Дубровка Ушачского района трое пьяных мужчин (в возрасте 32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги компания ответила агрессией. О том, что было дальше, сообщает пресс-служба МВД.

Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших.

В итоге 32-летний агрессор с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС. По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин. Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. За плечами пострадавшего — судимость за хулиганство.