Минский инженер придумал, как строить жилье почти без строителей. Вот как выглядит первый дом

Источник материала: Tut.by

Придумать, как строить качественные дома быстро и по доступной цене, — это только полдела, ведь воплотить такую идею в жизнь получается не у всех. Но мы, похоже, нашли тех, кто прошел эти два важных этапа — инженер-конструктор Владимир Ракович производит специальные панели, из которых без привлечения техники можно собирать дома под ключ всего за 14 дней. Чтобы понять смысл загородного жилья, изготовленного на заводе, мы на два дня переехали в Заславль, чтобы пожить в одном из реализованных объектов.

Философия дома «из коробки»

Дом в Заславле Владимир Ракович называет прототипом, на котором отрабатывалась технология сборки, выявлялись и дорабатывались слабые места. И тем не менее это полностью реализованный объект.



Так выглядит первый дом-прототип. Он уже продан

Главная фишка этого дома — это то, что он сам по себе продукт заводского изготовления. Все его конструкции, стены, крыша, фасад и внутренняя отделка, изготавливались на производстве и доставлялись на участок в упаковке.





— Философия этого проекта — максимальное количество операций делать в заводских условиях, свести к минимуму участие строителей в процессе, — говорит Владимир, — Дом на участке нужно просто собрать по картинке. Это такой же подход ИКЕА, которая производит домики для самостоятельной сборки. Клиенту приходит коробка с деталями и инструкцией, как это собрать самому. Тот же принцип и у этого дома — в разобранном виде он помещается в два морских контейнера.

К конструированию быстровозводимых домов Владимир пришел не случайно.

— В школе увлекался авиамоделированием, потом отучился в «хабзе» на столяра-станочника краснодеревщика, потом работал на мебельном производстве, получил высшее экономическое образование, занялся конструированием и производством мебели под индивидуальный заказ, — рассказывает о себе Владимир. — Наша мебель есть во многих домах подмосковной Рублевки, в домах Лужкова и патриарха Кирилла. Потом грянул кризис, вернулся в Минск и создал предприятие по оказанию услуг лазерной и фрезерной резки.

Первый опыт конструирования зданий Владимир получил, можно сказать, по необходимости. Из подвала, который он до этого арендовал, его выселяли, а найти что-то подходящее взамен не получилось. Вот он и придумал решение — в том самом подвале по собственным чертежам он построил разборный цех. Его потом просто по частям вынесли, погрузили на машины и вывезли на арендованную площадку. Там цех собрали заново и производство снова заработало. После этого Владимир сделал еще несколько зданий подобной конструкции на продажу, а потом разработал проекты малогабаритных офисов и домов.

Обзорная экскурсия

Дом, который Владимир предоставил нам для своеобразного «тест-драйва», находится в пригороде Заславля, рядом с гребным каналом. До выезда на скоростную трассу в Минск рукой подать, до кольцевой всего 12 километров. Участки здесь дорогие, хотя это стандартная застройка — вокруг кирпичные коттеджи из 90-х и типичные деревянные хаты.



Площадь дома для «тест-драйва» — 100 м²

Но в этой застройке глаз цепляется за два новых, похожих друг на друга, одноэтажных дома с плоской крышей. Один из них уже продан, с лета в нем уже живут люди. «Наш» дом тоже выставлен на продажу, поэтому его можно изучить со всех сторон.

Сразу обращаем внимание на палубу-террасу с шезлонгами и зонтиками на крыше — жаль, теперь осень и позагорать не получится. Отмечаем современный лаконичный белый фасад, расчерченный сеткой алюминиевых вставок. Разбавляют некоторую строгость фасада декоративные ажурные элементы из фанеры.



Терраса выходит на солнечную сторону участка

Входная зона с деревянным крыльцом утоплена в объем дома. Это простое и эффективное архитектурное решение — дверь в дом не выглядит как вход в бытовку и не нужно придумывать козырьки и навесы.

Прихожая просторная, оборудована встроенным шкафом. В ней много света — есть окно на парковку и стеклянная входная дверь. Из прихожей попадаешь в большое пространство объединенной гостиной, столовой и кухни.



Общее пространство гостиной, столовой и кухни. Отделка стен комбинированная — МДФ и фанера

Из зоны кухни есть дверь на большую террасу. Это удобное планировочное решение — особенно для организации вечеринок.

Налево от входа — санузел, направо — небольшая спальня, окна которой выходят на террасу. Такое расположение комнаты, которая будет, скорее всего, детской, не самое удачное — особенно, если родители планируют часто проводить свои вечеринки на террасе. Но мы же помним — на крыше у нас еще одна терраса, поэтому это критическое замечание снимается.



Лестница на верхнюю «палубу»



На крыше

Прямо по коридору — мастер-спальня с собственной ванной и гардеробной. Вот это в самом деле грамотное решение. И да — из спальни есть свой выход на террасу.



Спальня с выходом на террасу

Интерьер можно назвать современным — минимум мебели, светлые тона. Больше вопросов вызывают материалы отделки — если ламинатом и натяжным потолком никого не удивить, то стены из МДФ (тот самый материал, из которого делают современную мебель) и фанеры — это что-то новенькое.

— Использовать фанеру для отделки мы придумали с братом (и совладельцем бизнеса), — объясняет Владимир. — При строительстве офиса нужно было чем-то отделать стены. Пришла идея: а давай распилим фанеру полосками. Получилась вот такая оригинальная отделка. Это недорого и очень быстро — процесс обшивки занимает день-два. Одним слоем мы получаем финишное покрытие, что нельзя сделать при современном строительстве с использованием штукатурок, шпатлевок. Многослойные процессы, которые требуют привлечения разноплановых специалистов — этого я всегда стараюсь избежать.

Дальше мысль создателей дома работала в направлении «а как крепить отделку к стенам?».

— Мы разработали специальный профиль для крепления вентфасада и внутренней отделки в виде панелей МДФ. Он алюминиевый с резиновыми демпферами. Один профиль крепится на стену, второй — на панель. Панель навешивается и защелкивается. Снять ее без специального инструмента уже не получится. Фасадные панели закреплены дополнительными фиксаторами, поэтому можно не переживать, что их сорвет ураган.



На такие профили крепятся панели отделки. На фото — панели с плиткой в санузле. Фото предоставила компания «Випинжиниринг»

Что это дает? Во-первых, технологичность процесса — нужная панель вешается на свое место и защелкивается, без видимого крепежа. Во-вторых, скорость — закрепить фасад и внутреннюю отделку получается очень быстро. И, в-третьих, нет ни одного видимого самореза или гвоздя.



Спальня с окнами на террасу. Стены полностью из МДФ. Чтобы разбавить интерьер, часть панелей дополнительно покрыта тканью

Еще интересный момент — для отделки санузлов панели привозят на объект с уже наклеенной плиткой. Мы честно пытались найти место стыка панелей, но не нашли — все швы ровные, плитка лежит в одной плоскости.

После монтажа между стеной и навесной панелью остается технологический зазор 35 мм. Владимир говорит, что благодаря этому получили «побочный эффект» — в технологическом зазоре очень просто прокладывается электропроводка. И даже если нужно будет установить еще одну розетку, то не нужно будет штробить стены — дополнительные провода можно протянуть через этот зазор.



Прихожая

Стоит отметить, что фасадные панели из ЦСП, окрашенных в заводских условиях, монтируются так же, как и панели внутренней отделки. Таким образом фасадные работы занимают минимальное количество времени.

«Тест-драйв»

Обогревается дом в прямом смысле «от розетки». В комнатах под окнами стоят небольшие электроконвекторы. Они программируемые, не жгут кислород. Их минус стал понятен ночью — индикатор температуры на табло светит постоянно и раздражительно ярко. Почему производитель не сделал возможность его отключать?



Мебель в ванной изготавливалась на заказ — каркас сварной металлический, ящики и столешница — фанера, покрытая полиуретановым лаком

В санузлах теплые электрополы и полотенцесушители (тоже электро). Их время работы, температуру можно настроить. Несколько непривычно выглядит лишь провод полотенцесушителя. Сантехника вся скрытого монтажа — все трубы спрятаны в стенах.



Монтаж подвесного унитаза. Где-то в этой стене спрятан еще и электроводонагреватель на 100 литров. Фото предоставила компания «Випинжиниринг»

На весь дом выделено 10 кВт, и если включить отопление, подогрев воды в электробойлере и мощные бытовые приборы, то на все потребители мощности не хватит. Что произойдет? Выбьет автоматы. Но не в этом доме, потому что в электрощите установлена дополнительная система балансировки, которая не дает перегрузить автоматы и позволяет распределять мощности между бытовыми приборами, электроотоплением и подогревом горячей воды.



Дом обогревается электричеством, но пока по стандартному тарифу

— Как это работает на практике? Я выставил на радиаторах температуру на градус выше, заставил их работать на полную мощность. Включил электропол, полотенцесушитель. А потом на кухне стал поочередно включать микроволновку, электрочайник, электроплиту и… конвекторы потухли.

Владимир объясняет, что система балансировки сработала — как только бытовые приборы стали потреблять 6 кВт, отопление выключилось, так как оно не в приоритете. Когда я перестал кипятить воду в чайнике и греть пирожок в микроволновке, конвекторы снова заработали.





Это хорошее решение для тех домов, которым не хватает выделенной мощности. Например, если у вас на дачный дом выделено всего 4 кВт. Система балансировки позволяет выстроить приоритеты, когда можно спокойно пользоваться мощными приборами и не испытывать дискомфорта. Например, стиральная машина будет включаться только при неработающей электроплите.

— Во всем мире это в базу заложено, а мы еще до этого даже не дошли, — говорит Владимир. — В Китае эта аппаратура стоит 50−60 долларов, а у нас почему-то — 200.

В описании этого дома на сайте производителя говорится, что в нем установлена полноценная система приточно-вытяжной вентиляции. То, что она и в самом деле есть и работает, становится понятно, когда заходишь в санузлы — вытяжка издает характерный шум.

Но больший интерес представляет то, как сделан приток свежего воздуха. В дом он попадает по медной трубке, которая прошивает стену и забирает воздух из-под вентфасада. Второй ее конец вставлен в электроконвектор. Таким образом, свежий воздух сначала проходит через обогреватель и попадает в дом уже подогретым.

У Владимира в планах усовершенствовать эту систему, установив датчики СО 2 .



Вытяжка вентиляции на крыше

Впрочем, сейчас вентиляция и так хорошо справляется — по субъективным ощущениям дышится легко, воздух не сухой и не влажный. Кстати, работа вентустановки слышна только в санузлах.

Еще одна особенность — в доме не совсем привычная большинству система освещения. Она беспроводная — это значит, что выключатель на стене и светильники не связаны между собой проводами, а свет включается по радиосигналу. Это, кстати, белорусская версия технологии «умного дома», которая позволяет управлять электроприборами по радиоканалу.

Чем она хороша? Выключатель (а на самом деле пульт управления) можно разместить в любой точке дома и не нужно подводить к нему электрокабель.



Отделка стен из фанеры

Блок управления «умного дома», с помощью которого в доме работает беспроводное освещение, размещается в электрощите.

Сколько потребляется электричества на отопление, пока непонятно — отопительный сезон только начался. Однако Владимир уверяет, что дом энергоэффективный и счета за электричество будут минимальными. Особенно если перейти на специальный тариф.

Из чего построен дом?

Главный компонент конструкции — несущие утепленные панели (НУП). Технология не новая и первоначально называлась «клеефанерная панель». Но Владимир ее существенно доработал и усовершенствовал.



Монтаж панелей. Фото предоставила компания «Випинжиниринг»

Панель представляет собой герметичный короб из березовой водостойкой фанеры с внутренними перегородками для жесткости, минватой и пароизоляцией. Существует более 15 типоразмеров панелей — например, в стеновых — 150 мм утеплителя, в перекрытиях (пол и крыша) — 250 мм.



По периметру панели обшиты нетканым материалом типа синтепона, который работает как теплый уплотнитель в местах соединения панелей



Монтаж крыши. Фото предоставила компания «Випинжиниринг»

Конструкция панелей позволяет использовать утеплители любых типов: мягкие, жесткие и засыпные. В качестве пароизоляционного материала используется полиэтилен толщиной 200 микрон. Для защиты от плесени и грибка внешнюю часть панелей и каркас обрабатывают антисептиком.



Гостиная до отделки

Панель собирается с применением клея, плюс механическим способом с помощью оцинкованных скоб, поэтому все детали скреплены между собой намертво. Стоит отметить, что несущая способность панелей в несколько раз больше нормативной. Их испытывали на изгиб, имитируя нагрузку на плоской крыше. Сверху на панель укладывали десятки мешков с цементом, но сломать ее не удалось.



Так выглядят панели МДФ до того, как их повесили на стены. Фото предоставила компания «Випинжиниринг»

Стоит отметить, что фанера используется с самым низким уровнем эмиссии — Е1. Это как в детских деревянных игрушках.

Панели имеют четкую геометрию, поэтому соединяются между собой без зазора по принципу шип-паз. Между собой они скрепляются дополнительно скобами.



Фанерная отделка в процессе монтажа

Как выглядит процесс сборки? Начало стандартное — фундамент, подвод коммуникаций. Далее на стройплощадку доставляется домокомплект. Все панели в упаковке, поэтому можно не переживать, что они намокнут.



Монтаж вентфасада

На фундамент монтируется обвязочный брус, на него, согласно схеме сборки, устанавливаются стеновые панели, перекрытия, устанавливаются окна и двери, навешивается фасад и панели внутренней отделки. Владимир говорит, что сборка дома должна занимать 14 рабочих дней, на объекте нужны четверо рабочих. Однако первые дома собирались гораздо дольше — в среднем два месяца. Сроки затянулись из-за поставщиков алюминиевых профилей, с помощью которых крепятся панели фасада и отделки.



Коробка готова

Любопытная деталь: заводской домокомплект собрали без особых проблем, а «косяк» проявился в неожиданном месте — в гардеробной немного поднялся ламинат. Причина банальная — некомпетентные строители уложили его без зазора от стен. Покрытие расширилось и, встретив сопротивление у стен, приподнялось по центру. Проблема не серьезная, но показательная — то, что делается на объекте руками строителей, дополнительно нужно инспектировать и проверять.

Расчетная стоимость этого дома с внешней и внутренней отделкой, внутренними коммуникациями 600 долларов за «квадрат». Владимир говорит, что сегодня это самый низкий показатель по рынку: есть компании, которые пишут в рекламе и 250−300 долларов за «квадрат», но это же просто коробка, без отделки, электрики. Себестоимость дома в Заславле, с техникой и мебелью, но без цены участка — 73 тысячи долларов. С учетом стоимости участка, наружных коммуникаций и рыночной цены на недвижимость в Заславле объект продается за 115 тысяч долларов.

Какие дальше планы у бизнесмена?

Владимир говорит, что такие домокомплекты — это конструктор, из которого можно собирать дома разной формы, с разной планировкой. Да, у них будут общие моменты, но все равно можно будет собрать именно свой дом, и при этом получить стабильное качество.

— Подобные дома можно производить по одному в день, и для этого не требуется строить какой-то мегазавод, — говорит Владимир. — Это реально в год производить 330−340 домокмплектов. Это означает, что мы можем охватить рынок стабильных поставок. Почему ИКЕА работает на этом рынке уже более пяти лет? Потому что если ты заказал, то ты получил этот дом в оговоренные сроки. Это можно обеспечить только при стабильном большом объеме производства. У нас в малоэтажном строительстве до сих пор не существует большого объема производства. Все хотят войти в рынок малоэтажной застройки, но не всем это удается. У нас есть компании, которые могут производить 20−30, ну максимум 40 домокомплектов. Этого мало. Тот же «МАПИД» предлагает не готовый продукт, а только под чистовую отделку. В нашем случае на малом заводе, которому достаточно 2−3 гектаров земли, можно производить 20−30 тысяч метров квадратных в год. Именно финишных, однородных по потребительским качествам, стабильно качественных. Это как автомобильный конвейер, с которого выходят совершенно одинаковые машины.

Вместе с братом решили сосредоточиться на производстве быстровозводимого жилья и теперь в планах — построить настоящий завод по производству домокомплектов.

— У нас был выбор: работать на рынке, как все маленькие фирмочки, и производить 5−6 домов в год, или выходить на большие объемы и рынки России и США, — говорит Владимир Ракович. — Мы выбрали второй путь и в декабре прошлого года решили строить завод. В марте стали резидентом минской свободной экономической зоны. Нам обещали под производство выделить землю, но так и не дождались. Три месяца потеряли на ровном месте. Потом пошли по другому пути и купили компанию, у которой был участок. Но проблемы и здесь — нужны согласования, экспертизы и разрешения. Это длительный процесс, в ходе которого нужно пройти кучу бюрократических процедур. Но уже ввязались, нужно довести дело до конца. К следующему сезону планирую запустить производство.