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В Ушачском районе инспектору ГАИ пришлось стрелять по ногам пьяных дебоширов
Источник материала: Навiны
Табельное оружии пришлось использовать инспектору ГАИ, чтобы утихомирить пьяную компанию. Инцидент случился вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района.
Как сообщает
В процессе задержания мужчины попытались завладеть табелдьным оружием, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Одному из инспекторов пришлось применить оружие — сначала он стрелял в воздух, а затем по ногам дебоширов.
Все трое мужчин (32, 33 и 57 лет) были в состоянии алкогольного опьянения. 32-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС.
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Табельное оружии пришлось использовать инспектору ГАИ, чтобы утихомирить пьяную компанию. Инцидент случился вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского...
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