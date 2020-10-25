В Ушачском районе инспектору ГАИ пришлось стрелять по ногам пьяных дебоширов

Табельное оружии пришлось использовать инспектору ГАИ, чтобы утихомирить пьяную компанию. Инцидент случился вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района.





Как сообщает пресс-служба МВД, патрульный наряд ГАИ заметил троих мужчин, стоявших прямо на дороге. Инспекторы подъехали к ним и попросили уйти с проезжей части, однако мужчины ответили агрессией и оказали активное сопротивление.

В процессе задержания мужчины попытались завладеть табелдьным оружием, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Одному из инспекторов пришлось применить оружие — сначала он стрелял в воздух, а затем по ногам дебоширов.

Все трое мужчин (32, 33 и 57 лет) были в состоянии алкогольного опьянения. 32-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС.