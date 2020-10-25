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В собственности у белорусов уже более 3 млн легковых автомобилей

25.10.2020 14:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В личной собственности граждан Беларуси насчитывается 3,863 млн транспортных средств. Больше всего у белорусов легковых автомобилей — 3,0946 млн единиц.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет в обзоре, посвященном Дню автомобилиста и дорожника.

В собственности у белорусов уже более 3 млн легковых автомобилей

Также в личной собственности у белорусов имеется 149,2 тысячи грузовиков, 11,6 тысячи автобусов, 418,9 тысячи мотоциклов и мопедов, 188,9 тысячи прицепов и полуприцепов.

Больше всего в собственности у граждан страны автомобилей марки Volkswagen — 418,9 тысячи штук.

А труднее всего увидеть на дорогах Lamborgini и Maybach — в личной собственности их всего по два экземпляра (еще парочка лимузинов марки Maybach имеется в гараже у Лукашенко).

Редкими также являются автомобили Rolls-Royce — 5 штук и Aston Martin — 11. Чуть больше автомобилей Maserati — 37 и Bentley — 78.

 

Фото pixabay.com

 
 
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В личной собственности граждан Беларуси насчитывается 3,863 млн транспортных средств. Больше всего у белорусов легковых автомобилей — 3,0946 млн единиц.
 
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