|
Эх, яблочко! В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний
Источник материала: Партизан
В сентябре несколько компаний, недовольных политикой Apple и App Store, включая геймдев-студию Epic Games и музыкальный сервис Spotify, основали «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness).
Как
В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний
Группа из 13 учредителей проекта к данному моменту расширилась до 40 участников, а количество заявок на вступление перевалило за 400 штук. Интерес к проекту превзошёл все ожидания, рассказала WP представительница коалиции. По мере присоединения новых компаний становится очевидно, как много разработчиков оставались неуслышанными, добавила она.
Ранее компании решили скоординировать усилия для борьбы с Apple и её политикой в отношении конкурентов, занимающихся созданием приложений. Их цель — добиться равных условий для разработчиков и свободы выбора — для пользователей по всему миру. Члены коалиции заявили, что приветствуют компании любого размера и из любой отрасли, которые солидарны с ними,
Создание коалиции поддержала Microsoft. Также с публичной критикой Apple выступала Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сентябре несколько компаний, недовольных политикой Apple и App Store, включая геймдев-студию Epic Games и музыкальный сервис Spotify, основали «Коалицию за справедливость...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)