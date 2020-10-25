Эх, яблочко! В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний

сообщает Washington Post, желание примкнуть к объединению уже выразило несколько сотен компаний. КакWashington Post, желание примкнуть к объединению уже выразило несколько сотен компаний.





В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний

Группа из 13 учредителей проекта к данному моменту расширилась до 40 участников, а количество заявок на вступление перевалило за 400 штук. Интерес к проекту превзошёл все ожидания, рассказала WP представительница коалиции. По мере присоединения новых компаний становится очевидно, как много разработчиков оставались неуслышанными, добавила она.













пишет dev.by Ранее компании решили скоординировать усилия для борьбы с Apple и её политикой в отношении конкурентов, занимающихся созданием приложений. Их цель — добиться равных условий для разработчиков и свободы выбора — для пользователей по всему миру. Члены коалиции заявили, что приветствуют компании любого размера и из любой отрасли, которые солидарны с ними,dev.by





Создание коалиции поддержала Microsoft. Также с публичной критикой Apple выступала Facebook.



