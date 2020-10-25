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Жители регионов тоже выходят на улицы
Источник материала: Onliner
На марш сегодня вышли не только в столице. Как минимум в двух крупнейших городах Гродненской области тоже собрались люди. Гуляют жители Гродно и Лиды. Есть сообщения о маршах и в других городах. Фотографии с протестов присылают читатели из регионов. Это можете сделать и вы через наш
В Гродно и Лиде люди вышли на центральные улицы
В областном центре, судя по видео, собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они идут по городской пешеходной улице.
Марш в Витебске
Поступило видео из Витебска. Там тоже несколько сотен человек вышли на центральные улицы. Проезжающие мимо автомобили сигналят.
Жесткие задержания в Лиде
В интернет попали ролики с жесткой стычкой протестующих с силовиками в Лиде. По неподтвержденным данным применялся газ. Нескольких людей задержали.
Колонна в Полоцке
По центру Полоцка тоже идет колонна людей с флагами. Неподалеку находятся машины силовиков.
(будет дополнено)
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На марш сегодня вышли не только в столице. Как минимум в двух крупнейших городах Гродненской области тоже собрались люди. Гуляют жители Гродно и Лиды. Есть...
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