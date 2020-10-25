ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители регионов тоже выходят на улицы

25.10.2020 15:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На марш сегодня вышли не только в столице. Как минимум в двух крупнейших городах Гродненской области тоже собрались люди. Гуляют жители Гродно и Лиды. Есть сообщения о маршах и в других городах. Фотографии с протестов присылают читатели из регионов. Это можете сделать и вы через наш чат-бот. Это анонимно и быстро. 

В Гродно и Лиде люди вышли на центральные улицы

В областном центре, судя по видео, собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они идут по городской пешеходной улице.

Марш в Витебске

Поступило видео из Витебска. Там тоже несколько сотен человек вышли на центральные улицы. Проезжающие мимо автомобили сигналят.

Жесткие задержания в Лиде

В интернет попали ролики с жесткой стычкой протестующих с силовиками в Лиде. По неподтвержденным данным применялся газ. Нескольких людей задержали.

Колонна в Полоцке

По центру Полоцка тоже идет колонна людей с флагами. Неподалеку находятся машины силовиков.

Жители регионов тоже выходят на улицы

(будет дополнено)

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На марш сегодня вышли не только в столице. Как минимум в двух крупнейших городах Гродненской области тоже собрались люди. Гуляют жители Гродно и Лиды. Есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан сборной по регби отсидела 10 суток: один свидетель на 15 человек, будили в 6 утра под гимн и пытки госрадио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика