Жители регионов тоже выходят на улицы

Источник материала: Onliner

На марш сегодня вышли не только в столице. Как минимум в двух крупнейших городах Гродненской области тоже собрались люди. Гуляют жители Гродно и Лиды. Есть сообщения о маршах и в других городах. Фотографии с протестов присылают читатели из регионов. Это можете сделать и вы через наш чат-бот . Это анонимно и быстро.

В Гродно и Лиде люди вышли на центральные улицы

В областном центре, судя по видео, собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они идут по городской пешеходной улице.

Марш в Витебске

Поступило видео из Витебска. Там тоже несколько сотен человек вышли на центральные улицы. Проезжающие мимо автомобили сигналят.

Жесткие задержания в Лиде

В интернет попали ролики с жесткой стычкой протестующих с силовиками в Лиде. По неподтвержденным данным применялся газ. Нескольких людей задержали.

Колонна в Полоцке

По центру Полоцка тоже идет колонна людей с флагами. Неподалеку находятся машины силовиков.





(будет дополнено)