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Участники марша вышли на проспект Победителей и идут к стеле
Источник материала: Навiны
Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников воскресного марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону стелы «Минск — город-герой».
Голова колонны находится в районе Дворца спорта. Демонстранты скандируют «Ультиматум!», «Забастовка!», «Верым, можам, пераможам!» и другие лозунги. В колонне много бело-красно-белых флагов, бьют барабанные очереди, звучат дудки.
Милиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за участие в несанкционированно мероприятии, сообщает БелаПАН.
Ранее в сторону Дворца независимости начала передислокацию часть спецтехники и грузовики с живой силой.
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Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников воскресного марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону...
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