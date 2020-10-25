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Участники марша вышли на проспект Победителей и идут к стеле

25.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников воскресного марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону стелы «Минск — город-герой».

Участники марша вышли на проспект Победителей и идут к стеле

Голова колонны находится в районе Дворца спорта. Демонстранты скандируют «Ультиматум!», «Забастовка!», «Верым, можам, пераможам!» и другие лозунги. В колонне много бело-красно-белых флагов, бьют барабанные очереди, звучат дудки.

Милиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за участие в несанкционированно мероприятии, сообщает БелаПАН.

Ранее в сторону Дворца независимости начала передислокацию часть спецтехники и грузовики с живой силой.

 
Теги: Минск
 
 
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Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников воскресного марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону...
 
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