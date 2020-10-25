Вышла из изолятора волонтер штаба Бабарико Инна Коваленок

После 27 суток ареста из изолятора на Окрестина на свободу вышла волонтер штаба Виктора Бабарико и Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Инна Коваленок.





Коваленок была задержана 28 сентября в Минске. Она вышла из дома за кофе и пропала.

Активистка была осуждена сначала на 13 суток ареста за участие в марше, а затем еще на 14 суток. Все это время к ней не пускали адвоката. Защитница видела ее только во время судебного заседания по административным делам 30 сентября и 8 октября.

Ранее штаб Бабарико заявлял, что на Коваленок в изоляторе оказывают давление: она содержится «в нечеловеческих условиях в камере без душа, без смыва в туалете»; ее запугивают и шантажируют, приглашая на «разговоры» без участия адвоката, отмечает БелаПАН.