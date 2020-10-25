Силовики перекрыли улицу Ленина у площади Свободы, у Ратуши уже несколько тысяч человек

У площади Свободы продолжают собираться участники воскресного протестного марша. Возле Ратуши на проезжей части уже несколько тысяч человек.









Силовики перекрыли движение по проспекту Независимости. Также перекрываются прилегающие улицы. В частности, улица Ленина в районе площади свободы блокирована спецтехникой, здесь сосредоточено несколько сотен силовиков в полной экипировке.

Поток людей также движется в сторону площади Свободы со стороны площади Победы. На их пути — в районе цирка и улицы Янки Купалы — выставлены металлические турникеты. Люди их обходят.

На мосту через Свислочь по улице Купалы у проходящих мимо силовики проверяют сумки, сообщает БелаПАН.