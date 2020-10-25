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Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
25.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если все-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
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Капуста, бабки, лавандосы, зеленые. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято.
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