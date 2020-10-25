Дефицита сахара не будет. «Неснижаемый запас» сахара будет создаваться в Жабинке

пишет vb.by. Об особенностях нынешнего сезона мы расспросили генерального директора ОАО «Жабинковский сахарный завод» Игоря БОЛТРОМЕЮКА. Каждые сутки из 10-10,5 тысяч тонн «сладких корней» здесь получают от 1300 до 1450 тонн сахара торговой марки «SWEET LINE» (или 22 стандартных железнодорожных вагона). Всего, по предварительным расчетам, в этом году хозяйства сырьевой зоны поставят порядка 800 тысяч тонн сырья, из которого планируется получить около 105 тысяч тонн сахара,vb.by. Об особенностях нынешнего сезона мы расспросили генерального директора ОАО «Жабинковский сахарный завод»





Игорь Иванович, как организована доставка свеклы с полей?





- На центральный свеклопункт при заводе в эти дни поступает порядка 5 тысяч тонн сырья. Еще один крупный свеклопункт - Барановичский, где запасы ежедневно пополняются на 2,5-3,5 тысячи тонн свеклы. Кроме того, еще 5 свеклопунктов рассредоточены поближе к свеклосдатчикам. Всего в сутки с полей доставляется до 12 тысяч тонн сахарной свеклы - по графику, согласованному с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и руководителями хозяйств.





Сравните с прошлыми годами.





- Во-первых, в 2020 году посевные площади сахарной свеклы в Брестской области сократились с 18 до 16 тысяч гектаров. И природа внесла свои коррективы. Продолжительная летняя засуха привела к угнетению ботвы, а прошедшие затем дожди - к ее омолаживанию, что повлияло на сахаристость корнеплодов. В сравнении с прошлым годом она снизилась на более чем 1,5%. На 21 октября этот показатель был 15,26% при базисном - 16% (в прошлые годы сахаристость составляла почти 17%). А это неизбежно ведет к снижению производства продукции.





Означает ли сокращение посевов, что поменялась «география» поставщиков сырья?





- Нет, этого не произошло. Больше всего сахарной свеклы завод закупает в Барановичском районе, откуда поступает за сезон около 125 тысяч тонн корнеплодов. Солидные объемы дают также Брестский, Кобринский и Ляховичский районы.





Удалось ли предприятию до начала нового сезона «разгрузить» склады? И как в целом поменялась ситуация на рынке?





- На начало сезона практически весь сахар был реализован. Что касается рыночной конъюнктуры, то аналогичная неблагоприятная ситуация с сырьем (невысокая урожайность и сахаристость) и у наших конкурентов в Российской Федерации. Там цена на сахар растет. Поставлять сахар в Россию белорусским предприятиям стало выгоднее, чем на внутренний рынок (в торговлю и переработчикам). Чтобы предотвратить возможные перебои с поставкой сахара в июне-июле 2021 года, в разгар сезона потребления, концерн «Белгоспищепром» планирует составить баланс производства и потребления сахара в Республике Беларусь. Сахарным заводам планируется довести объемы по неснижаемым запасам сахара.





Какой цены на сахар следует ожидать?





- Могу только сослаться на заверение заместителя премьер-министра РБ Александра Михайловича Субботина, что до Нового года сахар дорожать не будет.











