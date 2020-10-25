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Дефицита сахара не будет. «Неснижаемый запас» сахара будет создаваться в Жабинке
Источник материала: Партизан
26 сентября на предприятии стартовал 57-й сезон переработки сахарной свеклы.
Каждые сутки из 10-10,5 тысяч тонн «сладких корней» здесь получают от 1300 до 1450 тонн сахара торговой марки «SWEET LINE» (или 22 стандартных железнодорожных вагона). Всего, по предварительным расчетам, в этом году хозяйства сырьевой зоны поставят порядка 800 тысяч тонн сырья, из которого планируется получить около 105 тысяч тонн сахара,
Игорь Иванович, как организована доставка свеклы с полей?
- На центральный свеклопункт при заводе в эти дни поступает порядка 5 тысяч тонн сырья. Еще один крупный свеклопункт - Барановичский, где запасы ежедневно пополняются на 2,5-3,5 тысячи тонн свеклы. Кроме того, еще 5 свеклопунктов рассредоточены поближе к свеклосдатчикам. Всего в сутки с полей доставляется до 12 тысяч тонн сахарной свеклы - по графику, согласованному с комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и руководителями хозяйств.
Сравните с прошлыми годами.
- Во-первых, в 2020 году посевные площади сахарной свеклы в Брестской области сократились с 18 до 16 тысяч гектаров. И природа внесла свои коррективы. Продолжительная летняя засуха привела к угнетению ботвы, а прошедшие затем дожди - к ее омолаживанию, что повлияло на сахаристость корнеплодов. В сравнении с прошлым годом она снизилась на более чем 1,5%. На 21 октября этот показатель был 15,26% при базисном - 16% (в прошлые годы сахаристость составляла почти 17%). А это неизбежно ведет к снижению производства продукции.
Означает ли сокращение посевов, что поменялась «география» поставщиков сырья?
- Нет, этого не произошло. Больше всего сахарной свеклы завод закупает в Барановичском районе, откуда поступает за сезон около 125 тысяч тонн корнеплодов. Солидные объемы дают также Брестский, Кобринский и Ляховичский районы.
Удалось ли предприятию до начала нового сезона «разгрузить» склады? И как в целом поменялась ситуация на рынке?
- На начало сезона практически весь сахар был реализован. Что касается рыночной конъюнктуры, то аналогичная неблагоприятная ситуация с сырьем (невысокая урожайность и сахаристость) и у наших конкурентов в Российской Федерации. Там цена на сахар растет. Поставлять сахар в Россию белорусским предприятиям стало выгоднее, чем на внутренний рынок (в торговлю и переработчикам). Чтобы предотвратить возможные перебои с поставкой сахара в июне-июле 2021 года, в разгар сезона потребления, концерн «Белгоспищепром» планирует составить баланс производства и потребления сахара в Республике Беларусь. Сахарным заводам планируется довести объемы по неснижаемым запасам сахара.
Какой цены на сахар следует ожидать?
- Могу только сослаться на заверение заместителя премьер-министра РБ Александра Михайловича Субботина, что до Нового года сахар дорожать не будет.
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26 сентября на предприятии стартовал 57-й сезон переработки сахарной свеклы.
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