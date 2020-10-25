ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Белстате рассказали, какой была средняя зарплата в сентябре

25.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Размер номинальной начисленной средней заработной платы работников в Беларуси в сентябре 2020 г. составил 1264,5 белорусских рубля.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Национальном статистическом комитете республики

По данным Белстата, в августе текущего года этот показатель был немного выше: 1 276,4 рубля.

Лидером среди городов по уровню средней зарплаты в августе был Минск. Номинальная начисленная зарплата жителей столицы составила 1 766,2 рубля
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размер номинальной начисленной средней заработной платы работников в Беларуси в сентябре 2020 г. составил 1264,5 белорусских рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus
25.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика