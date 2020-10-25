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В Минске продлили работу сельскохозяйственных ярмарок

25.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запастись свежими овощами и фруктами впрок. В Беларуси сделать это можно на сельскохозяйственных ярмарках, передает телеканал «МИР 24».

В Минске торговля организована во всех районах. На ярмарках можно купить не только овощи. Рыба, молоко, мясо, мед – все фермерское. Да и цены выгодные: ниже, чем в магазинах. Работу ярмарок в Минске в этом году продлили. Они будут проходить и в ноябре. Свою продукцию в столице уже представили больше 13 тысяч производителей.

«Обычно мы покупаем бураки, капусту и морковку. Своя в деревне не растет, к сожалению. Часто ходим на ярмарки. Здорово, что их продлили. В прошлом году они раньше заканчивались. А так хорошо, недалеко от дома», – делится покупательница Елена Волчок.

На ярмарках работают волонтеры. Они помогают пенсионерам с доставкой продуктов. Делают это бесплатно. С начала сентября минчане на ярмарках купили больше трех тонн овощей.



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Теги: Минск
 
 
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Свою продукцию в столице Беларуси уже представили больше 13 тысяч производителей.
 
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