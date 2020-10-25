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В Минске продлили работу сельскохозяйственных ярмарок
25.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Запастись свежими овощами и фруктами впрок. В Беларуси сделать это можно на сельскохозяйственных ярмарках, передает телеканал «МИР 24».
В Минске торговля организована во всех районах. На ярмарках можно купить не только овощи. Рыба, молоко, мясо, мед – все фермерское. Да и цены выгодные: ниже, чем в магазинах. Работу ярмарок в Минске в этом году продлили. Они будут проходить и в ноябре. Свою продукцию в столице уже представили больше 13 тысяч производителей.
На ярмарках работают волонтеры. Они помогают пенсионерам с доставкой продуктов. Делают это бесплатно. С начала сентября минчане на ярмарках купили больше трех тонн овощей.
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Свою продукцию в столице Беларуси уже представили больше 13 тысяч производителей.
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