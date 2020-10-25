От стелы основная колонна участников марша пошла к «Белой Веже»

От стелы участники марша «Народный ультиматум» свернули на проспект Машерова и пошли в сторону улицы Богдановича.





Как передают корреспонденты БелаПАН, в колонне — десятки тысяч демонстрантов. Они несут бело-красно-белые флаги и скандируют «Жыве Беларусь!». В голове колонны, которая уже почти дошла до «Белой Вежы», несут большой транспарант с надписью «Баста».

Силовики и спецтехника, перекрывавшие улицу Ленина, снялись и переехали на перекресток улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Здесь уже организовано заграждение, стоит водомет.

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