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От стелы основная колонна участников марша пошла к «Белой Веже»
Источник материала: Навiны
От стелы участники марша «Народный ультиматум» свернули на проспект Машерова и пошли в сторону улицы Богдановича.
Как передают корреспонденты БелаПАН, в колонне — десятки тысяч демонстрантов. Они несут бело-красно-белые флаги и скандируют «Жыве Беларусь!». В голове колонны, которая уже почти дошла до «Белой Вежы», несут большой транспарант с надписью «Баста».
Силовики и спецтехника, перекрывавшие улицу Ленина, снялись и переехали на перекресток улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Здесь уже организовано заграждение, стоит водомет.
Фото @motolkohelp
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От стелы участники марша «Народный ультиматум» свернули на проспект Машерова и пошли в сторону улицы Богдановича.
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